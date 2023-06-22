Полиция Пхукета обвинила местных таксистов в обмане туристов.
Аэропорт Пхукета обслуживают два транспортных кооператива — Phuket Airport Limousine и Business Service Co-Operative Ltd. Как сообщает издание The Phuket News, претензии властей относятся к одному из них.
Водителей обвиняют в том, что перед отелем туристов против их воли завозили в сувенирные магазины, где можно было купить экскурсии и даже поменять место размещения. С той суммы, которую тратили в этих магазинах отдыхающие, таксисты получали комиссию.
Теперь недобросовестных водителей ждёт штраф и приостановка действия водительской лицензии.
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