Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Читатели Exxpress предостерегли ЕС от конфискации российских активов
Цветок-колибри станет шикарным украшением сада
Британские учёные рассказали, какие продукты портят зрение
Военный эксперт объяснил, почему наступление ВСУ через обмелевшее Каховское водохранилище самоубийственно
Роспотребнадзор прокомментировал информацию об отравлении ребёнка "Тархуном"
В МИД РФ предупредили властей США: "Никаких войск НАТО на Украине"
МК: Подоляка назвал "актом отчаяния" удар боевиков ВСУ по Чонгарскому мосту
В 21 веке история гибели партизанки Зои Космодемьянской получила новые подробности
Президента Дуду освистали на Евроиграх. В Варшаве заявили, что Польшу не любят

Турэксперт: можно ли ехать отдыхать в Крым в 2023 году

4:00
Туризм

Ехать в Крым или нет в 2023 году, можно ли проехать в Крым на машине или поезде, какая обстановка в Крыму и что со "взрывами", как работает Крымский мост и есть ли пробки перед ним - этими вопросами задаются тысячи туристов, ищущих информацию в поисковиках, соцсетях и чатах. 

"Если коротко, то ответ - да, в смысле "да, в 2023 году можно ехать в Крым", - заявила глава турагентства "Наш Юг: под ключ" Ирина Орлова, подробно рассказав Pravda.Ru причины такого ответа.

"Почему наше агентство в сезоне отпусков 2023 года советует сказать "да" Крыму? Если коротко - дешево, мало людей, очень красиво и при этом объективно безопасно", - добавила специалист.

"Многие читают новости про ракеты, грузовой мост в Чонгаре, беспилотники и боятся. Опасаться нечего - Крым прикрыт линиями обороны (на некурортном севере полуострова). ПВО там как в Москве - плюс там военные уже научились и привыкли быстро замечать и сбивать цели. Ни один курортный объект с 2014 года не был поражен, ни один турист не пострадал. Это объективная сторона, а субъективно - кто-то может опасаться", - отметила эксперт.   

"Другое дело - логистика. В Крым сейчас можно попасть только на автомобиле через Крымский мост, на поездах, на автобусах. То, что закрыты 11 аэропортов юга России (и "Симферополь" тоже) - сразу забрало у Крыма 30-40%% туристов, привыкших "час до аэропорта, час в аэропорту, два часа полета, час-два дороги и я на море", - рассказала глава туркомпании.

"Люди едут в Крым, сотни тысяч туристов - почему? Потому, что сейчас "время туриста", он выбирает, диктует цены. От прошлогодней загрузка сейчас 35% максимум - так что можно приехать без бронирования и выбрать лучший (по деньгам) вариант, а частный сектор и мини-отели еще и скидки будут давать - видя, что перед ними реальный турист с деньгами", - считает Ирина Орлова.

"Потом многим нравится, что нет забитых пляжей, забитых людьми улиц и кафе, при этом работают все заведения, инфраструктура, можно насладиться отдыхом без "потного локтя соседа". Еще людям нравится, что цены на мини-отели и частный сектор часто снижены до 40%. Крым в такой конфигурации выгоден для отпуска (с детьми или без) - он свободен, дешев и это мультикурорт (от моря и клубов до экскурсий, спорта, гор, и т.д.)", - пояснила она.

"Опасно ли сейчас в Крыму? Повторюсь, риск отдыхать в Крыму не больше, чем жить или отдыхать в Подмосковье, Смоленске, Брянске, Москве, Курске, Белгороде. БПЛА прилетали даже в Кремль, на Рублевку и к Таманской дивизии. В Крыму все сбивают. А что касается дальнобойных Storm Shadow или Himars - тут вопрос ПВО, но они аналогично могут добить и до курортов Краснодарского края", - заключила она.

Как сообщают эксперты, Крым:

  • полностью обеспечен водой (для питья и бытовых нужд) - водохранилища заполнены,
  • не может пострадать (из-за конфигурации течений) от катастрофы на Каховской ГЭС,
  • имеет собственную генерацию электричества.

Отметим, что ранее власти Крыма заявили, что "ни одна тварь" не пройдет на полуостров "ножками, на танке, БТР, десантом или авиацией". Созданы, по мнению Пентагона, "самый мощные линии обороны" в современной военной истории. 

Уничтожением же БПЛА и морских беспилотников врага, его ракет занимаются наши вооруженные силы  в лице подразделений ПВО, ППДО, РЭБ, РЭБ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину

Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.

TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Последние материалы
Британские учёные рассказали, какие продукты портят зрение
Военный эксперт объяснил, почему наступление ВСУ через обмелевшее Каховское водохранилище самоубийственно
Роспотребнадзор прокомментировал информацию об отравлении ребёнка "Тархуном"
В МИД РФ предупредили властей США: "Никаких войск НАТО на Украине"
МК: Подоляка назвал "актом отчаяния" удар боевиков ВСУ по Чонгарскому мосту
В 21 веке история гибели партизанки Зои Космодемьянской получила новые подробности
Президента Дуду освистали на Евроиграх. В Варшаве заявили, что Польшу не любят
Замглавы МИД Рябков: Россия сделает всё для обеспечения собственной безопасности в связи с учениями НАТО
Spiegel: в Германии отчитали ВСУ за бездумную потерю военной техники
Турэксперт: можно ли ехать отдыхать в Крым в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников