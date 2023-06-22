Ехать в Крым или нет в 2023 году, можно ли проехать в Крым на машине или поезде, какая обстановка в Крыму и что со "взрывами", как работает Крымский мост и есть ли пробки перед ним - этими вопросами задаются тысячи туристов, ищущих информацию в поисковиках, соцсетях и чатах.
"Если коротко, то ответ - да, в смысле "да, в 2023 году можно ехать в Крым", - заявила глава турагентства "Наш Юг: под ключ" Ирина Орлова, подробно рассказав Pravda.Ru причины такого ответа.
"Почему наше агентство в сезоне отпусков 2023 года советует сказать "да" Крыму? Если коротко - дешево, мало людей, очень красиво и при этом объективно безопасно", - добавила специалист.
"Многие читают новости про ракеты, грузовой мост в Чонгаре, беспилотники и боятся. Опасаться нечего - Крым прикрыт линиями обороны (на некурортном севере полуострова). ПВО там как в Москве - плюс там военные уже научились и привыкли быстро замечать и сбивать цели. Ни один курортный объект с 2014 года не был поражен, ни один турист не пострадал. Это объективная сторона, а субъективно - кто-то может опасаться", - отметила эксперт.
"Другое дело - логистика. В Крым сейчас можно попасть только на автомобиле через Крымский мост, на поездах, на автобусах. То, что закрыты 11 аэропортов юга России (и "Симферополь" тоже) - сразу забрало у Крыма 30-40%% туристов, привыкших "час до аэропорта, час в аэропорту, два часа полета, час-два дороги и я на море", - рассказала глава туркомпании.
"Люди едут в Крым, сотни тысяч туристов - почему? Потому, что сейчас "время туриста", он выбирает, диктует цены. От прошлогодней загрузка сейчас 35% максимум - так что можно приехать без бронирования и выбрать лучший (по деньгам) вариант, а частный сектор и мини-отели еще и скидки будут давать - видя, что перед ними реальный турист с деньгами", - считает Ирина Орлова.
"Потом многим нравится, что нет забитых пляжей, забитых людьми улиц и кафе, при этом работают все заведения, инфраструктура, можно насладиться отдыхом без "потного локтя соседа". Еще людям нравится, что цены на мини-отели и частный сектор часто снижены до 40%. Крым в такой конфигурации выгоден для отпуска (с детьми или без) - он свободен, дешев и это мультикурорт (от моря и клубов до экскурсий, спорта, гор, и т.д.)", - пояснила она.
"Опасно ли сейчас в Крыму? Повторюсь, риск отдыхать в Крыму не больше, чем жить или отдыхать в Подмосковье, Смоленске, Брянске, Москве, Курске, Белгороде. БПЛА прилетали даже в Кремль, на Рублевку и к Таманской дивизии. В Крыму все сбивают. А что касается дальнобойных Storm Shadow или Himars - тут вопрос ПВО, но они аналогично могут добить и до курортов Краснодарского края", - заключила она.
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Отметим, что ранее власти Крыма заявили, что "ни одна тварь" не пройдет на полуостров "ножками, на танке, БТР, десантом или авиацией". Созданы, по мнению Пентагона, "самый мощные линии обороны" в современной военной истории.
Уничтожением же БПЛА и морских беспилотников врага, его ракет занимаются наши вооруженные силы в лице подразделений ПВО, ППДО, РЭБ, РЭБ.
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