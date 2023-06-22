Турэксперт: можно ли ехать отдыхать в Крым в 2023 году

4:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ехать в Крым или нет в 2023 году, можно ли проехать в Крым на машине или поезде, какая обстановка в Крыму и что со "взрывами", как работает Крымский мост и есть ли пробки перед ним - этими вопросами задаются тысячи туристов, ищущих информацию в поисковиках, соцсетях и чатах.

"Если коротко, то ответ - да, в смысле "да, в 2023 году можно ехать в Крым", - заявила глава турагентства "Наш Юг: под ключ" Ирина Орлова, подробно рассказав Pravda.Ru причины такого ответа.

"Почему наше агентство в сезоне отпусков 2023 года советует сказать "да" Крыму? Если коротко - дешево, мало людей, очень красиво и при этом объективно безопасно", - добавила специалист.

"Многие читают новости про ракеты, грузовой мост в Чонгаре, беспилотники и боятся. Опасаться нечего - Крым прикрыт линиями обороны (на некурортном севере полуострова). ПВО там как в Москве - плюс там военные уже научились и привыкли быстро замечать и сбивать цели. Ни один курортный объект с 2014 года не был поражен, ни один турист не пострадал. Это объективная сторона, а субъективно - кто-то может опасаться", - отметила эксперт.

"Другое дело - логистика. В Крым сейчас можно попасть только на автомобиле через Крымский мост, на поездах, на автобусах. То, что закрыты 11 аэропортов юга России (и "Симферополь" тоже) - сразу забрало у Крыма 30-40%% туристов, привыкших "час до аэропорта, час в аэропорту, два часа полета, час-два дороги и я на море", - рассказала глава туркомпании.

"Люди едут в Крым, сотни тысяч туристов - почему? Потому, что сейчас "время туриста", он выбирает, диктует цены. От прошлогодней загрузка сейчас 35% максимум - так что можно приехать без бронирования и выбрать лучший (по деньгам) вариант, а частный сектор и мини-отели еще и скидки будут давать - видя, что перед ними реальный турист с деньгами", - считает Ирина Орлова.

"Потом многим нравится, что нет забитых пляжей, забитых людьми улиц и кафе, при этом работают все заведения, инфраструктура, можно насладиться отдыхом без "потного локтя соседа". Еще людям нравится, что цены на мини-отели и частный сектор часто снижены до 40%. Крым в такой конфигурации выгоден для отпуска (с детьми или без) - он свободен, дешев и это мультикурорт (от моря и клубов до экскурсий, спорта, гор, и т.д.)", - пояснила она.

"Опасно ли сейчас в Крыму? Повторюсь, риск отдыхать в Крыму не больше, чем жить или отдыхать в Подмосковье, Смоленске, Брянске, Москве, Курске, Белгороде. БПЛА прилетали даже в Кремль, на Рублевку и к Таманской дивизии. В Крыму все сбивают. А что касается дальнобойных Storm Shadow или Himars - тут вопрос ПВО, но они аналогично могут добить и до курортов Краснодарского края", - заключила она.

Как сообщают эксперты, Крым:

полностью обеспечен водой (для питья и бытовых нужд) - водохранилища заполнены,

не может пострадать (из-за конфигурации течений) от катастрофы на Каховской ГЭС,

имеет собственную генерацию электричества.

Отметим, что ранее власти Крыма заявили, что "ни одна тварь" не пройдет на полуостров "ножками, на танке, БТР, десантом или авиацией". Созданы, по мнению Пентагона, "самый мощные линии обороны" в современной военной истории.

Уничтожением же БПЛА и морских беспилотников врага, его ракет занимаются наши вооруженные силы в лице подразделений ПВО, ППДО, РЭБ, РЭБ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.