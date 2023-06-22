"Турпром": Отдых семьи в Турции оказался ночным кошмаром

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых британской семьи в пятизвездочном отеле Aria Claros в Турции за 321 тыс. рублей, который был забронирован через туроператора Love Holidays, оказался ночным кошмаром.

Фото: кадр из видео

Семья утверждает, что отель не соответствовал обещаниям и ожиданиям. Их номер был тесным, а рекламируемые рестораны, развлечения и спортивные активности не были доступны. Фотографии, опубликованные в социальных сетях, показывают грязь в бассейнах, закрытые горки и пустой пляж.

После жалобы, отправленной по почте, туроператор предложил семье сертификат номиналом в 50 фунтов стерлингов (около 5 300 рублей). Семья посчитала это оскорблением и отклонила его. Представитель Love Holidays заявил, что они сожалеют о неудовлетворительном отпуске семьи и полностью возместят им стоимость проживания в отеле. Они также обещали расследовать данную проблему и пересмотреть процессы взаимодействия с партнёрами, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

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