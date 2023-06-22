"Турпром": туристы из РФ остались сразу без 13 туроператоров

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из реестра туроператоров в России было исключено 13 компаний. "Турпром" сообщает, что это произошло из-за непредставления ими сведений о наличии финансового обеспечения ответственности туроператоров на новый срок.

Фото: trn-news.ru

В России деятельность туроператоров регулируется Федеральным законом "О туристской деятельности" и другими нормативными актами.

Это продолжение процесса "чистки" туроператорских рядов, который начался ещё в январе-феврале. За это время из реестра были исключены 40-50 компаний. Проблема фингарантий остаётся актуальной и приводит к прореживанию рынка туризма. Среди исключенных компаний на этот раз: ООО "ТМ-Тур", ООО "Инспирейшн", ООО "Своя Компания", ООО "Агентство путешествий "Румб", АО "Международная Балтийская Инвестиционная Компания", ООО "Наташа Фром Раша", ООО "Арман тур — Путешествия без границ", ООО "Райдхо", ООО "Джэй-Тревел", ООО "Этномир", ООО "Санаторий "Солнечный"", ООО "Санаторий "Айболит"" и ООО "Открытые Кижи".

В России реестр туроператоров представляет собой официальный список зарегистрированных туроператоров, которые имеют лицензию на осуществление туроператорской деятельности. Реестр создаётся и поддерживается Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) или его территориальными органами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.