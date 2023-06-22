"Известия": менее семи процентов доступных россиянам отелей Египта оснащены сетками от акул

Несмотря на опасность новых нападений акул на туристов в Египте, только 20 отелей из 300 в стране защитили свои купальные зоны на пляжах специальными сетками.

Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Эксперты объяснили авторам материала, что ставить "акульи" сетки часто невозможно из-за экологических законов Египта, также ограда мешает подходить прогулочным яхтам и катерам к пирсам на пляже.

"Но самые популярные объекты размещения, как правило, ими обладают", — уточнили специалисты.

В биологической службе "Москвариума" рассказали, что ранее на курортах пытались отслеживает акул со спутника или отпугивать ультразвуком, но только сетки доказали свою эффективность.

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