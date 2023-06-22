Primpress: на границе с КНР туристы из РФ ужаснулись неудобствам при поездке

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

На одном из приморских погранпереходов в Китай туристы в очередной раз столкнулись с неудобствами при поездке. Председатель региональной организации "Опора России" Игорь Ветрюк продемонстрировал непригодность данной территории для комфортного путешествия граждан. Об этом пишет Primpress.

Фото: РИА Новости

Комментируя ситуацию на границе с Китаем, Ветрюк сообщил, что кроме длительного ожидания и километровой очереди туристических автобусов людям просто некуда было сходить в туалет. По его словам, их автобус провёл на границе более трёх часов. Сопровождаемые Ветрюком люди приехали в Китай из разных уголков страны и, мягко говоря, были удивлены происходящему.

"Давайте не будем позориться и толчки, блин, сделаем нормальные!" — высказался в своём видеообращении Ветрюк.

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