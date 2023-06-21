Турцию назвали самой опасной для здоровья россиян страной

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна из страховых компаний провела исследование, в результате которого Турция была признана самым опасным направлением для здоровья российских туристов. Оказалось, что 41 процент обращений по медицинской страховке связаны с поездками на курорты этой страны.

Фото: freepik.com

Неумеренное питание, интенсивные развлечения, длительное пребывание на солнце и в бассейнах приводят к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, травмам, а также воспалительным и инфекционным заболеваниям.

Директор туристического агентства в Сургуте Ксения Сорокина подчёркивает, что Турция всё ещё является самым популярным направлением для отдыха сургутян, особенно благодаря наличию прямых рейсов из этого города. Она отмечает, что это очень удобно, хотя цены немного выше, чем из Москвы. Однако для семей с детьми это предложение является очень выгодным, передаёт sitv. ru.

Турагенты также составили свой список стран, посещение которых рекомендуется рассмотреть с осторожностью. Специалисты советуют россиянам хорошо обдумать свой выбор перед покупкой билетов в Венесуэлу, Грузию, Объединённые Арабские Эмираты и Доминиканскую республику.

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