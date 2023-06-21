Туристам сообщили о вспышке новой инфекции в Таиланде: боли в суставах сохраняются годами

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде началась вспышка ещё одной опасной инфекции — вируса чикунгунья, который передаётся комарами. Болезнь сопровождается болями в суставах на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на тайские СМИ.

Фото: instagram.com / anastasiagav

Официальные представители властей королевства заявляют, что на первую неделю июня зарегистрировано уже 485 заболевших, и говорят о значительном увеличении обращений. Сообщений о смертельных случаях, к счастью, пока не поступало.

Отметим, носителями вируса чикунгунья являются комары. Болезнь была впервые описана во время эпидемии на юге Танзании в 1952 году, в настоящее время она распространена почти в 40 странах Азии, Африки, Европы и с недавних пор в Америке. Симптомы обычно проявляются через 4-8 дней после укуса насекомого.

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Тайланд - Чикунгунья