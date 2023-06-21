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Россиянка рассказала о шоке от отдыха в Абхазии: не ожидала такой наглости

1:49
Туризм

Путешественница из России впервые решила отдохнуть в Абхазии в июне 2023 года и была разочарована местным сервисом и хамским поведением буквально на каждом шагу. Свой отзыв она оставила на портале "Тонкости туризма".

Россиянка рассказала о шоке от отдыха в Абхазии: не ожидала такой наглости
Фото: ekhokavkaza.com

Главный вывод, который сделала читательница: минусов больше, чем плюсов, и в эту страну в следующий раз она не поедет. Туристка отметила, что разница с Крымом и Краснодарским краем ощутимая.

В посёлке Гребешок, где она остановилась, не оказалось ни магазина, ни столовой, ни кафе. А пляж был каменистым и не слишком удобным. Поэтому за дополнительную плату хозяин квартиры согласился отвозить её в Гагру утром, а вечером забирать.

Но в парке Гагры мошенники на каждом шагу, предупредила путешественница. Ей некие дамочки с обезьяной, совой и ещё какой-то птицей пытались навязать "знакомство с обезьянкой", а потом предъявили счёт в 1000 рублей.

"У меня был шок от такой наглости, муж дал 300, и нам вслед посыпались оскорбления, день был испорчен", — отметила блогер.

Разочарование принесла и покупка черешни на гагрском рынке. Там она продавалась только фасованная по 300 граммов. Всё остальное тоже втридорога, причём выбор довольно скудный.

После того, как продавщица взвесила полкило черешни, взяв его прямо руками, туристка попросила взглянуть на весы. На что была в грубой форме послана покупать в другое место.

На выходе они с мужем решили попробовать чебурек, дали 1 000 рублей, но продавец заявил, что у него нет сдачи и демонстративно отвернулся.

"Сказать, что я в шоке — ничего не сказать", — подвела итог россиянка.

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ОБМАН НА РЫНКЕ В АБХАЗИИ - ГАГРА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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