Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Работодатели предупредили о важности хобби кандидатов при трудоустройстве
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что ВСУ идут в атаку под действием биопрепаратов
Минобороны и минкультуры записали ролик на стихотворение "Я – русский"
Рогов: Каховское водохранилище превратилось в Каховскую пустыню
Вечнозелёные овощи: посадите один раз и потом собирайте урожай всю жизнь
Пушилин: ДНР в начале июня атаковали военные ВСУ, обучавшиеся в Британии, Испании и Дании
Гундаров рассказал, что предпримут Украина и НАТО после провального наступления ВСУ
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: России и Украине срочно нужно найти путь к миру
Врачи из Кливленда назвали самый "тихий" вид рака: шесть симптомов, которые должны насторожить

В странах Евросоюза хотят принять туристов из РФ, но не могут

Туризм

С наступлением лета в Европе начинается сезон отпусков. Но в этом году в результате санкций и ограничений российские граждане не смогут свободно посещать европейские страны. Это повлечёт за собой значительное сокращение доходов, которые российские туристы оставляли в отелях, музеях и на экскурсиях.

В странах Евросоюза хотят принять туристов из РФ, но не могут
Фото: Вадим Савицкий

Статистика говорит сама за себя: в 2021 году Россия заняла пятое место в мире по количеству международных путешествий (13,7 миллиона). Туристы из РФ потратили около 21,3 миллиарда евро, что позволило России войти в десятку крупнейших мировых рынков в сфере туризма. Ожидается, что в этом году сумма сократится до менее чем 6,9 миллиарда долларов. 

Представители туристической индустрии отмечают, что российские туристы проявляют гораздо большую щедрость в своих расходах по сравнению с европейцами. Помимо этого, россияне более склонны приобретать деликатесы и вина, в то время как европейцы чаще предпочитают покупать сувениры.

Согласно исследованию Visa Global Travel Intentions, российские туристы в среднем тратят 1676 долларов на человека во время зарубежного отпуска. Это больше суммы, которую тратят их европейские коллеги — 1174 доллара.

Согласно данным Visa, всего 7% туристов из РФ, находясь за границей, использовали банкоматы, в то время как у европейских туристов этот показатель составлял 17%. Однако россияне обычно выводили гораздо большие суммы. В среднем каждый турист из РФ снимал с банковского счёта 547 долларов, в то время как у европейцев эта цифра составляла 346 долларов.

Отсутствие российских туристов сказывается на прибыли западных курортов. Согласно Euromonitor International, российские туристы внесли 1% от общих мировых расходов на туризм. Потеря богатых российских туристов не сильно повлияет на общее восстановление туристической отрасли. Однако она нанесёт значительный ущерб многим странам: от Европы и Карибского бассейна до Таиланда.

Некоторые европейские курорты уже ощутили последствия отсутствия российских гостей. Италия хотела бы принять в этом году столько же российских туристов, сколько и в 2019 году, когда 1,7 миллиона путешественников потратили около миллиарда евро. Однако только Рим в этом году потеряет примерно 150 миллионов евро из-за отсутствия российских туристов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Врач-кардиолог назвал две главные ошибки гипертоников
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Геноцид сербов в Косове продолжается Михаил Плисюк Трагедия Шебекино: нужен новый железный занавес Дарья Асламова Между Кораном и Библией: как Грузия входила в состав России Сергей Лебедев
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
Вечнозелёные овощи: посадите один раз и потом собирайте урожай всю жизнь
Пушилин: ДНР в начале июня атаковали военные ВСУ, обучавшиеся в Британии, Испании и Дании
Гундаров рассказал, что предпримут Украина и НАТО после провального наступления ВСУ
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: России и Украине срочно нужно найти путь к миру
Врачи из Кливленда назвали самый "тихий" вид рака: шесть симптомов, которые должны насторожить
Дефицит кадров в России предложили уменьшить за счёт труда 150–185 тысяч заключённых
РИА Новости рассказало, как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике
Врач-гинеколог Ледина развеяла миф о том, что климакс приводит к набору веса
Глава МИД Великобритании Клеверли указал на необходимость гарантий безопасности помощи Киеву
Кива: ночью во Львове ракетным ударом уничтожено здание областного СБУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников