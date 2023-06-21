В странах Евросоюза хотят принять туристов из РФ, но не могут

С наступлением лета в Европе начинается сезон отпусков. Но в этом году в результате санкций и ограничений российские граждане не смогут свободно посещать европейские страны. Это повлечёт за собой значительное сокращение доходов, которые российские туристы оставляли в отелях, музеях и на экскурсиях.

Фото: Вадим Савицкий

Статистика говорит сама за себя: в 2021 году Россия заняла пятое место в мире по количеству международных путешествий (13,7 миллиона). Туристы из РФ потратили около 21,3 миллиарда евро, что позволило России войти в десятку крупнейших мировых рынков в сфере туризма. Ожидается, что в этом году сумма сократится до менее чем 6,9 миллиарда долларов.

Представители туристической индустрии отмечают, что российские туристы проявляют гораздо большую щедрость в своих расходах по сравнению с европейцами. Помимо этого, россияне более склонны приобретать деликатесы и вина, в то время как европейцы чаще предпочитают покупать сувениры.

Согласно исследованию Visa Global Travel Intentions, российские туристы в среднем тратят 1676 долларов на человека во время зарубежного отпуска. Это больше суммы, которую тратят их европейские коллеги — 1174 доллара.

Согласно данным Visa, всего 7% туристов из РФ, находясь за границей, использовали банкоматы, в то время как у европейских туристов этот показатель составлял 17%. Однако россияне обычно выводили гораздо большие суммы. В среднем каждый турист из РФ снимал с банковского счёта 547 долларов, в то время как у европейцев эта цифра составляла 346 долларов.

Отсутствие российских туристов сказывается на прибыли западных курортов. Согласно Euromonitor International, российские туристы внесли 1% от общих мировых расходов на туризм. Потеря богатых российских туристов не сильно повлияет на общее восстановление туристической отрасли. Однако она нанесёт значительный ущерб многим странам: от Европы и Карибского бассейна до Таиланда.

Некоторые европейские курорты уже ощутили последствия отсутствия российских гостей. Италия хотела бы принять в этом году столько же российских туристов, сколько и в 2019 году, когда 1,7 миллиона путешественников потратили около миллиарда евро. Однако только Рим в этом году потеряет примерно 150 миллионов евро из-за отсутствия российских туристов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.