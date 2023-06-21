Турагент Тарбаева нашла альтернативу дорогим курортам Турции для граждан России в 2023 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический сезон 2023 года начался с колоссального роста цен на путёвки в Турцию. Многие жители России находятся в поиске более выгодной альтернативы. Руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON Надежда Тарбаева отметила, что есть отличные курорты, которые могут заменить россиянам некогда любимую Турцию.

Например, тур на Мальдивы можно приобрести со скидкой до 40 процентов, так как летом снижается спрос на отдых на островах. Любителям Азии специалист предложила рассмотреть Таиланд: стоимость путёвки на Пхукет составит около 200 тысяч рублей с перелётом и размещением в четырёхзвёздочном отеле.

Также стоит обратить внимание на Грецию, где будут рады туристам из России. Однако для отдыха в стране следует подготовить все документы заранее.

"Вследствие усложнившейся логистики стоимость отдыха возросла, но при этом многие соотечественники по-прежнему выбирают Грецию в качестве альтернативы массовому отдыху на "всё включено", — отметила Тарбаева в беседе с ФАН.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены в Греции на май 2023