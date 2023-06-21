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Турист из России рассказал о шокирующих традициях этикета еды в Индии и Китае

0:58
Туризм

В двух самых больших по числу людей странах туриста за столом с местными жителями подстерегают крайне "неприятные" неожиданности. О шокирующих традициях этикета еды в Индии и Китае рассказал в своём блоге много путешествующий россиянин, пишет "Турпром".

Все рекорды, по его словам, бьёт Индия, поскольку в этой стране принято есть руками. Это нормально для местных, так как это часть их культуры, но поражает туристов. Также в процессе еды индийцы производят неаппетитные звуки, облизывая свои руки, и остальные подтёки от жидкой еды. Поэтому аппетит у наблюдателя может пропасть напрочь.

По поводу китайцев, которые едят палочками, блогер отметил, что это может быть и красиво, но лучше не слушать, как они пережёвывают пищу. Всю акустику занимает чавканье, а потом коллективная отрыжка, добавил блогер.

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Шок! Индийская уличная еда. Съесть и не умереть! Варанаси. Стрит-фуд Индии. Мы выжили!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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