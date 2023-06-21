"Турпром": туристка из России раскрыла дикие подробности о "пляжной вакханалии" в Египте

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курортах Египта при участии местных жителей каждый год происходит настоящая "пляжная вакханалия". Дикими и даже шокирующими деталями, свидетельствующими об этом, поделилась в своём блоге туристка из России, пишет "Турпром".

По словам путешественницы, Красное море, любимое россиянами, уже не так привлекательно из-за загрязнения, приближающегося к уровню Чёрного. И существуют серьёзные проблемы, которые угрожают репутации пляжей Египта — мусор, антисанитария и некультурные отдыхающие.

Также на пляжи каждый раз после окончания священного месяца Рамадан врывается многомиллионная толпа египтян. За три-четыре дня они спешат воспользоваться редкой возможностью вдоволь наплескаться, что приводит к неконтролируемому размаху и шумной "вакханалии". И туристам в это время рядом лучше не находиться, отметила блогер.

Египтяне не только не заботятся о чистоте, но и активно загрязняют пляжи продуктами своей жизнедеятельности. Проблема с мусором на побережье не зависит от их уровня — она актуальна как для публичных пляжей, так и для пляжей при отелях. На публичных территориях можно наблюдать похожее на цыганский табор зрелище, объяснила россиянка.

Она добавила, что сочетание всех факторов создаёт на пляжах Египта атмосферу хаоса и неприятных запахов. Постоянное присутствие парфюма, который египтяне используют "литрами", чтобы избавиться от мух, смешивается с воздухом и морской водой, создавая ужас для обоняния неподготовленного туриста. Поэтому аллергики могут и не вернуться живыми.

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