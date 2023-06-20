Залезут в карман: турэксперт Алексеев рассказал о том, что в некоторые страны опасно путешествовать

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

На фоне появившихся новостей о негативном отношении к российским туристам в некоторых государствах президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания "Живая Карта", руководитель туроператора "БайкалВьюТревеллер" Олег Алексеев в беседе с Pravda.Ru рассказал, есть ли опасные страны, куда не рекомендуется ездить отдыхать.

Он отметил, что путешественникам стоит быть настороже там, где наблюдаются вспышки каких-либо инфекций. Например, жёлтая лихорадка, малярия.

Алексеев сообщил, что бывают отдельные лица, которые могут негативно относиться к россиянам, однако это единичные случаи.

"Это было и раньше. Есть люди, которые могут по каким-то причинам ненавидеть тех или иных носителей какой-то речи. Но их единицы во всем мире", — рассказал эксперт.

Он назвал криминальными страны, где не такой высокий уровень жизни. Например, Бразилия. В столице государства опасно ходить одному даже в дневное время.

"Африканские государства малоразвитые, где увидят белого человека — сразу возникает желание залезть к нему в карман. Наверное, и всё. Хотя такие вещи можно встретить в любом городе мира", — заключил Алексеев.

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