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Вице-президент РСТ дал четыре совета по поводу того, как сэкономить на отдыхе в Сочи в разгар сезона

3:09
Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин дал читателям Pravda.Ru несколько советов о том, как сэкономить на летнем отдыхе в Сочи сейчас, прямо в разгар курортного сезона.

Вице-президент РСТ дал четыре совета по поводу того, как сэкономить на отдыхе в Сочи в разгар сезона
Фото: ya.ru

Эксперт напомнил, что хорошая экономия получается при раннем бронировании, это касается и средств размещения, и билетов на поезд или самолёт. Но поскольку сезон уже в разгаре, остаётся "территориальная" экономия.

"Летом на Красной Поляне будет дешевле, конечно, чем в Имеретинской бухте или на побережье. Зимой, соответственно, на побережье дешевле. Поэтому выбирая территориально, конечно, можно сэкономить, но не 5 звёзд, а 2-3 звезды категорию вполне можно найти, потому что значительно они не прибавляли. Имеется также широкий спектр и малых средств размещения, в том числе частные пансионы тоже есть. И там брать не центральный район, а, допустим, Лазаревское — там дешевле, и море там почище", — сказал Барзыкин.

Как вариант — можно на время забыть о дорогом Сочи и подумать о других, более бюджетных курортах черноморского побережья, заметил эксперт.

"А можно рассмотреть не только Сочи, но также Туапсинский район, Горячий ключ для санаторно-курортного отдыха — и дешевле, и доступнее. Ещё более экономным в сезон будет отдых на Азовском побережье: это и Ейск, и Темрюк, и ряд других курортов. Они значительнее бюджетнее", — отметил Барзыкин.

Вице-президент РСТ напомнил, что в самый высокий сезон и с сегодня на завтра, то, конечно, это всегда будет дороже. Причём таких мест осталось мало уже, потому что сейчас большинство заранее бронирует, и потому что наиболее востребованные разбираются в первую очередь. И немаловажно, у туроператора организованный турпакет будет тоже процентов на 20 дешевле. Поэтому это всё объективно и не только в Сочи, в любом другом месте: сначала берут то, что ликвидно, то, что популярно, а если вы не успели, чтобы совсем не опоздать, берете то, что осталось, добавил эксперт.

Что касается питания, можно существенно сэкономить, если завтракать или обедать в гостинице, а не в городском кафе или ресторане — полный комплексный обед в отеле или гостевом доме обойдётся в 300-400 рублей, максимум — 600 рублей.

Сэкономить можно и на развлечениях, многие из которых бывают и бесплатными, напомнил вице-президент РСТ.

"Развлечений масса. Проходят общегородские мероприятия. Надо скачать программу мероприятий, которые идут общегородские. И веселитесь вместе со всеми бесплатно. Вот что можно сделать.

А совсем бесплатно отдыхать не получится, потому что люди работают, они за это должны получать адекватную плату, иначе и пароход не идет, и паровоз не едет, и самолет не летит без денег. Поэтому совсем бесплатно не бывает", — заключил Барзыкин.

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Сочи 2023 Цены/Что Нового?Пляжи,Жильё,Еда/Лучший Курорт 2023 году
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Вице-президент РСТ дал четыре совета по поводу того, как сэкономить на отдыхе в Сочи в разгар сезона
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