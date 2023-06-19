Жители Крыма начали скрывать некоторые места от вездесущих туристов. Например, раньше о Крымских Мальдивах около посёлка Оленевка знали только самые осведомлённые путешественники. Но теперь едва ли удастся отыскать свободное место на здешних пляжах. Об этом пишет "МК".
Издание отмечает, что не все места в Крыму постигла такая участь. На полуострове есть одно из "райских" мест, которое жители и журналисты стараются не раскрывать.
Найти в свободном доступе можно лишь фото чудного уголка. И, судя по этим кадрам, старания местных были не напрасны: следов от пребывания многочисленных "палаточников" и отдыхающих действительно не видно.
Корреспонденты издания опубликовали снимки, но отказались предоставлять координаты с целью сохранности райских мест.
Ранее блогер из России поехала в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации.
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