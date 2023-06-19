МК: в Крыму местные жители скрывают от туристов последний "райский уголок"

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Крыма начали скрывать некоторые места от вездесущих туристов. Например, раньше о Крымских Мальдивах около посёлка Оленевка знали только самые осведомлённые путешественники. Но теперь едва ли удастся отыскать свободное место на здешних пляжах. Об этом пишет "МК".

Фото: Личный архив Александра Шторма

Издание отмечает, что не все места в Крыму постигла такая участь. На полуострове есть одно из "райских" мест, которое жители и журналисты стараются не раскрывать.

Найти в свободном доступе можно лишь фото чудного уголка. И, судя по этим кадрам, старания местных были не напрасны: следов от пребывания многочисленных "палаточников" и отдыхающих действительно не видно.

Корреспонденты издания опубликовали снимки, но отказались предоставлять координаты с целью сохранности райских мест.

Ранее блогер из России поехала в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЯЛТА ЗАБИТА. ПЛЯЖИ И НАБЕРЕЖНАЯ. КРЫМ 17 ИЮНЯ 2023 ОТДЫХ НА МОРЕ