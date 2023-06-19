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А если "бахнет"? Источник о Крымскому мосту и аэропортах юга России

4:09
Туризм

Симферопольский аэропорт откроют после успешного окончания СВО, грузовые фуры пустят по "Тавриде-2", у всех платных дорог на Юге будут бесплатные аналоги, а Крымский мост "на особом контроле", поделился с Pravda. Ru высокопоставленный источник в транспортной отрасли.

А если "бахнет"? Источник о Крымскому мосту и аэропортах юга России
Фото: Telegram: Ситуация у Крымского моста

"Пока траектории подлета и вылета самолетов проходят в пределах досягаемости ПВО противника (того же С-300) и существует вероятность сбития гражданского лайнера из ПЗРК, дроном, никто не подпишет такое разрешение", — рассказал чиновник.

"Думаю, аэропорты юга России и "Симферополь" будут открыты после успешного окончания СВО, а сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему, это будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края. Но это пока обсуждение", — пояснил он.

"Изначально, еще до диверсии на (Крымском) мосту планировалось рано или поздно завернуть весь поток фур, грузовиков на трассу "Таврида-2" в объезд, через новые территории, это даже озвучивалось и анонсировалось в крупных СМИ. Мы к этому придем, думаю — все фуры (10-20 тонн), миксеры, и т. д. пойдут там, мост будет для легковых, автобусов и легких "Газелей" с микроавтобусами (скорее всего — пустых)", — сообщил функционер.

"Пока же паромная переправа Керчь-Краснодарский край будет работать, бесплатно и круглосуточно. О проблемах с паромами знаем, нагрузка очень высокая. И не нужно ругаться на капитанов, если до 2014 и сразу после они не несли ответственность за фуры и груз, то сейчас ветром сдует, перевернет, качнет, заденет — платить переправе (поэтому и не ходят паромы в штормовое и ветер)", — делится эксперт.

"Ситуация с логистикой на мосту — на контроле, постоянном, ежедневном и онлайн, до министра и президента. Они, конечно, лично не читают чаты, но мониторится все, отзывы, жалобы, загрузка пунктов досмотра и рентгена, расширено количество досмотров, добираются люди, но стационарных сканеров не сделать 10, они огромные и безумно дорогие, их просто некуда туда поставить", — пояснил чиновник ситуацию с пробками у Крымского моста.

"И да, как минимум до окончания СВО будут досмотры всех проезжающих, мы видим степень угрозы мосту. Также прошу отнестись с пониманием к досмотрам — поверьте, легковушка с 2-3 чемоданами новой взрывчатки может рвануть как 2-4 тонны тротила, а динамитная шашка или "простая" граната из машины вызовут закрытие моста на время и коллапс", — поделился специалист.

Он также напомнил, что глава Крыма заявлял — на проезд досмотров и проверок будет затрачиваться плюс-минус час и добавил, что "прилагаются все усилия, чтобы так и было, но есть чисто физические ограничения по местам для досмотра, технике и работе людей".

Что же касается платных трасс на южные курорты, чиновник отметил, что сейчас действует правило — если работает платная трасса, то рядом всегда есть бесплатная.

"У людей есть выбор — заплатить тариф или поехать бесплатно, пусть и менее быстро. Это как в аэропорту — вы можете пройти как обычный пассажир, а можете купить "фаст трэк" (быстрый проход до самолета) или доступ в бизнес-зал, чтобы более комфортно ждать, но в обоих случаях вы попадете в самолет и будете в достойных условиях", — говорится в пояснениях.

"Динамику улучшения транспортной инфраструктуры в Крыму и Краснодарском крае я могу оценить как очень хорошую, такую же оценку новым трассам, придорожной инфраструктуре дал президент нашей страны. Делать еще много, но разница с 2014, 2018 годом видна, согласитесь?" — заключил эксперт.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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