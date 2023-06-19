Россиянка рассказала о накалённой обстановке между украинцами и цыганами в Чехии

Автор канала "Маша в Чехии" в социальной сети "Дзен" рассказала о нарастающем конфликте между цыганами, проживающими на территории страны, и приехавшими украинцами.

Фото: Myśl Polska

Россиянка подчёркивает, если бы изначально конфликт был между цыганом и представителем другой национальности, то он бы не имел продолжения, скорее всего.

"А так это привело к ссоре двух меньшинств, то тут, то там проходят какие-то драки. Даже дети в школах друг на друга нападают. Тут уже извинениями за плевок не отделаться. Реально бьют", — пишет автор.

Цыгане в Чехии официально признаны этническим меньшинством и проживают там давно. Украинцы же начали приезжать в страну относительно недавно и создают конкуренцию, так как претендуют на те же рабочие места и внимание СМИ "украинцы уже больше года перетягивают на себя". Агрессию показывают не только взрослые, но и дети, отметила россиянка.

"В Чехии об этих двух меньшинствах нельзя говорить плохо, а об украинцах вообще социальную рекламу показывают и вывешивают. В СМИ стараются эту тему не поднимать, а вот соцсети "трещат по швам" от споров представителей тех и других, и ещё чехов между собой", — заключила соотечественница.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.