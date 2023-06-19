Туристка из России перекусила в аэропорту Антальи и была поражена, переведя цены в рубли

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница из России рассказала, что была шокирована ценами на еду и напитки в аэропорту популярного у россиян турецкого города Антальи. Об этом сообщает "Турпром".

Фото: healthexpress.ba

Россиянка в своём блоге на платформе "Дзен" подробно описала, насколько дорого можно перекусить в международных фастфуд-сетях в июне.

По её словам, посмотрев на цены, она решила, что в следующий раз поедет в Турцию и возьмёт с собой перекус. Она отметила, что платить в несколько раз дороже за фастфуд, чем он стоит в России, её "душит жаба".

Переведя цены, указанные в евро, в рубли, блогерша заявила, что, например, один шарик мороженого обойдётся в аэропорту в 90 рублей, а банка колы или спрайта — в 405.

Традиционные турецкие бублики там стоят по 360 рублей за штуку. И это ещё самый бюджетный вариант для желающих перекусить.

В популярных заведениях фастфуда на территории авиагавани можно найти хот-доги по цене от 585 до 1 035 рублей. Стоимость зависит от размера и начинки. Кусок пиццы стоит 720 рублей, а четыре мини-голени курицы — 450.

Автор блога добавила, что высокие цены, с лёгкостью могут стать для туристов ещё выше, если они решат оплатить свои покупки долларами.

Ранее турист из России пообедал в местной "локанте" в Стамбуле и сделал два замечания.

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