Турпром: повышение цен на отели в Турции шокировало граждан страны

Перед началом "внутреннего" туристического сезона в Турции большинство регионов страны столкнулось с ростом цен на отели в прошлом году на 100%, что означает удвоение стоимости проживания. Это шокировало граждан. Данную новость сообщил "Турпром", ссылаясь на издание Hürriyet.

Фото: pixabay. com

Теперь для десятидневного отдыха в 5-звёздочных отелях туристам требуется от 200 тыс. турецких лир (более 700 тыс. рублей). Причём во многих гостиницах цены превышают 500 тыс. лир. Отдых в хорошем отеле с завтраком для пары туристов обойдётся от 25 до 50 тыс. рублей за неделю. Самые доступные варианты отдыха начинаются от 10 тыс. лир, то есть примерно от 35 тыс. рублей.

Издание приводит средние цены по регионам, которые пользуются популярностью у российских туристов. Например, в Измире стоимость отдыха выросла в два раза. Бутик-отели предлагают отдых от 23 тыс. турецких лир (более 80 тыс. рублей) за проживание с завтраками, а самые дорогие отели стоят 150 тысяч лир (около 530 тыс. рублей).

В Мармарисе средняя цена за проживание в отеле с системой "всё включено" составляет 60 тыс. лир (212 тыс. рублей), а самые дорогие отели стоят 355 тыс. турецких лир (около 1,2 миллиона рублей). В Анталье и Белеке туры на восемь ночей в 5-звёздочных отелях стартуют от 40 тыс. лир (140 тыс. рублей) и могут достигать 200 тыс. турецких лир (708 тысяч рублей). Однако, это ещё не предел.

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