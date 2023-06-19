Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Флеболог Сергей Дробязго рассказал, как сохранить здоровье сосудов на долгие годы
Диетолог Соломатина назвала дневную норму черешни для здорового человека
В Белоруссии утвердили систему лечения педофилов с применением химической кастрации
Дандыкин допустил, что боевики ВСУ начнут сдаваться в плен целыми ротами и батальонами
Выступление Григория Лепса отменили в Казахстане из-за жалоб граждан
Экс-советник Кучмы Соскин: Путин дискредитировал Зеленского
DM: оптометрист Кайла Блэк проинформировала, как выявить диабет по глазам
Терапевт Чернышова рассказала о симптомах низкого гемоглобина у пожилых людей
Госсекретарь США Блинкен сообщил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня

Туристок выгнали из ресторана во время отдыха в Турции: "Русских не обслуживаем"

0:45
Туризм

Две подруги отправились в Турцию на каникулы. Девушки потратили около 300 тысяч рублей на двоих, но долгожданный отдых обернулся неприятными воспоминаниями.

Туристок выгнали из ресторана во время отдыха в Турции: "Русских не обслуживаем"
Фото: thebesthotels.org

Первые проблемы начались, когда подруги решили погулять по Бодруму. Там девушки начали ощущать на себе негативные взгляды со стороны местных жителей. Во время прогулки по рынку торговцы пытались оттолкнуть россиянок подальше от прилавков, так как якобы девушки ничего не хотели покупать. Затем аналогичная ситуация произошла в ресторане.

"Сначала официант небрежно обслужил нас. Потом подошёл администратор и вовсе сказал, что "русских не обслуживают", — цитирует слова туристки Экономика сегодня.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ИЗ ТУРЦИИ ВСЕ УЕЗЖАЮТ | ВСЕ ПЛОХО? ТУРЦИЯ 2023
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Польская туристка пожаловалась на засилье россиян в турецкой Аланье

После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".

Польская туристка осталась в "культурном шоке" от засилья россиян в турецкой Аланье
Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России
Названы четыре страны, где туристам из РФ нужно быть осторожными
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Туристка из России поразилась ценам на отдых в Крыму
В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
"Отважные" отомстили боевикам ВСУ за казнь наших пленных
В пещерах Франции скрывается тайна "Ста тысяч солдат"
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Последние материалы
Экс-советник Кучмы Соскин: Путин дискредитировал Зеленского
Туристок выгнали из ресторана во время отдыха в Турции: "Русских не обслуживаем"
DM: оптометрист Кайла Блэк проинформировала, как выявить диабет по глазам
Растения, которые отпугивают комаров в саду
Терапевт Чернышова рассказала о симптомах низкого гемоглобина у пожилых людей
Госсекретарь США Блинкен сообщил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня
Перенёсшая инфаркт актриса Лидия Федосеева-Шукшина переведена в обычную палату
Лавров: Запад расшатывает стабильность России в преддверии президентских выборов
Керкира: От богатой истории и культуры до превосходной кухни и шикарных отелей
Обстрелы ДНР: 6-летняя девочка подорвалась на мине ВСУ, спущенной с парашютом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников