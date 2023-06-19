Туристок выгнали из ресторана во время отдыха в Турции: "Русских не обслуживаем"

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Две подруги отправились в Турцию на каникулы. Девушки потратили около 300 тысяч рублей на двоих, но долгожданный отдых обернулся неприятными воспоминаниями.

Фото: thebesthotels.org

Первые проблемы начались, когда подруги решили погулять по Бодруму. Там девушки начали ощущать на себе негативные взгляды со стороны местных жителей. Во время прогулки по рынку торговцы пытались оттолкнуть россиянок подальше от прилавков, так как якобы девушки ничего не хотели покупать. Затем аналогичная ситуация произошла в ресторане.

"Сначала официант небрежно обслужил нас. Потом подошёл администратор и вовсе сказал, что "русских не обслуживают", — цитирует слова туристки Экономика сегодня.

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