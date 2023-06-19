Россиянка назвала пять минусов отдыха в Сочи

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Дзен-блоге "Путешествуем по югу России"перечислены пять основных недостатков, на которые следует обратить внимание при планировании отдыха в Сочи. Прежде всего, указывается на большое количество личных автомобилей в городе, что приводит к частым пробкам.

Фото: trivago.ru

Также отмечается, что курортный город Сочи имеет длинное побережье, поэтому объехать его за отпуск будет очень сложно. Туристам приходится часто перемещаться из одной части населённого пункта в другую.

Третьим недостатком, по мнению блогера, являются высокие цены на всё, начиная от аренды жилья и заканчивая стоимостью питания в ресторанах.

Другим негативным аспектом является отсутствие песчаных пляжей в Сочи: они все покрыты галькой.

Пятый минус связан с влажным климатом, который может доставлять неудобства как в жару, так и в прохладу.

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