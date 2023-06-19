"Турпром": российский турист был прилюдно избит на популярном курорте в Таиланде

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России стал жертвой нападения группы охранников на популярном курорте Паттайя в Таиланде. Он был избит прямо на глазах у публики. Об этом пишет "Турпром" со ссылкой на тайские СМИ.

Фото: pixabay.com

Сообщается, что инцидент произошёл рано утром в воскресенье у дверей одного из гоу-гоу баров. Перед заведением на 33-летнего российского путешественника напала группа секьюрити. Сигнал о драке в полицию поступил в 3:30 утра. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили туриста с окровавленным лицом и синяками.

Очевидцы рассказали, что мужчина выпивал в баре и направился ко входу, не оплатив счёт. За ним последовали два или три охранника, которые после спора на повышенных тонах, избили его на глазах у любопытных зрителей, а затем исчезли.

Полиция сейчас проверяет записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности нападавших.

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