В скором времени во многих туристических городах появятся километровые бассейны, дизайнерские отели и огромные экопарки. Например, в Анапе планируется масштабная стройка. Новые санатории и отели будут рассчитаны на 25 тысяч номеров, огромные аквапарки, специально оборудованная гавань для маломерных судов, а также современные развлекательные центры.
"По туристической инфраструктуре, турпотоку и ожидаемым социально-экономическим эффектам проект уникальный", — указал гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов в беседе с РИА Новости.
В Дербенте планируют построить пятизвёздочный отель на 183 номера, спа-комплекс с термальной водой, крытыми и уличными бассейнами, развлекательной и спортивной инфраструктурой для семейного отдыха. Работы будут завершены к 2026 году.
В Калининградской области готовится проект зоны отдыха на 500 гектаров в посёлке Янтарный. Одна из возможных концепций — аналогия с дубайскими гостиничными комплексами. Главной особенностью курорта станет круглогодичный километровый бассейн с панорамными окнами.
На Байкале в населённом пункте Турка Республики Бурятии построят четырёхзвёздочный отель на 153 номера со спа-центром. Откроют в 2025-м.
Суханов убеждён, что новые суперпроекты откроют новую страницу в развитии внутреннего туризма. Если задуманные проекты осуществят, это серьёзно изменит внешний вид регионов.
"Но главное — не навредить экологии и аутентичности мест", — отмечается в материале.
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