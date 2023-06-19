Туристам рассказали об огромных штрафах на популярном курорте: больше 100 тысяч рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых на популярном у россиян средиземноморском курорте может дорого обойтись туристу, если он будет нарушать местные правила, рассказал житель испанского Бенидорма.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Например, за попытку занять лежак на пляже, оставив там зонтик или полотенце, на путешественника могут наложить штраф, эквивалентный 80 тысячам рублей. Использовать мыло или шампунь в общественной пляжной душевой также запрещено, это обойдётся в 60 тысяч рублей.

Нельзя даже строить замки из песка — штраф около 15 тысяч рублей.

Сильнее всего пострадает турист, решивший переночевать на пляже: ему назначат административное наказание в размере 110 тысяч в рублёвом эквиваленте.

Ранее эксперты подсчитали, насколько для россиян подрожал внутренний туризм в 2023 году.

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