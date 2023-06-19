Отдых на популярном у россиян средиземноморском курорте может дорого обойтись туристу, если он будет нарушать местные правила, рассказал житель испанского Бенидорма.
Например, за попытку занять лежак на пляже, оставив там зонтик или полотенце, на путешественника могут наложить штраф, эквивалентный 80 тысячам рублей. Использовать мыло или шампунь в общественной пляжной душевой также запрещено, это обойдётся в 60 тысяч рублей.
Нельзя даже строить замки из песка — штраф около 15 тысяч рублей.
Сильнее всего пострадает турист, решивший переночевать на пляже: ему назначат административное наказание в размере 110 тысяч в рублёвом эквиваленте.
Ранее эксперты подсчитали, насколько для россиян подрожал внутренний туризм в 2023 году.
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