Туристы из Австралии отомстили соседям за утреннее бронирование шезлонгов на Бали

Гости отеля на Бали просыпались в шесть утра и оставляли свои полотенца на шезлонгах, резервируя их на будущее. Однако хитрые путешественники приходили на пляж только после обеда, а другие туристы не могли позагорать утром, так как все места уже были заняты. Это не понравилось туристам из Австралии, и пара решила проучить наглецов.

Фото: vk.com

Том и Лиза ждали около восьми часов, и только потом решили убрать полотенца своих соседей.

"В 14:00 мы сказали персоналу бассейна, что перемещаем полотенца, так как на них никого не было. Затем мы ждали до 15:30, пока люди, наконец, пришли. Это было бесценно — видеть, как они стоят с айпадами и книгами в руках, осознавая, что их мест больше нет", — написал мужчина в социальных сетях.

Затем австралийские туристы отомстили наглым постояльцам. Они предложили лежаки другим людям у бассейна, чтобы те гости ещё долго не могли вернуть свои любимые места.

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