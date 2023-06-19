Блогер из Новосибирска раскрыл все нюансы, как выжить восемь месяцев в Турции

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный медиа-менеджер и тревел-блогер из Новосибирска Кирилл Полиенко провёл всю минувшую зиму (с октября по май) вместе с супругой в Турции. Он рассказал в интервью изданию atas.info, как оформить все документы, сколько стоит жизнь у моря и где взять денег.

Фото: thebesthotels.org

По словам путешественника, к поездке они готовились около полугода, выбирали место и продумывали схемы удалённой работы.

Для россиян особых проблем до октября 2022 года с тем, чтобы легально прожить длительное время в Турции, не было. Нужно было приехать и оформить вид на жительство, пояснил турист.

Но сейчас, можно сказать, что с этим дела обстоят "никак". Первичный ВНЖ практически перестали выдавать с декабря, потом стали продлевать уже имеющееся разрешение далеко не всем людям. И есть вероятность, что в текущем году схему, когда приезжаешь, арендуешь квартиру и подаёшься на ВНЖ, просто закроют, добавил блогер.

Также он назвал болью для путешественника цены в Турции, заметив, что раньше с этим было гораздо лучше. Сейчас цены на аренду жилья и продукты взлетели, но не из-за русских, а из-за инфляции в стране, заключил Полиенко.

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