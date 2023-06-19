После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке". Её письмо опубликовал портал Onet.
В мае женщина решила отдохнуть в районе Махмутлар, который она назвала "Маленькой Москвой". По её словам, везде были вывески, реклама и плакаты на русском языке, а на "странном" базаре вообще не слышно было турецкой речи. Это сильно возмутило путешественницу.
Малгожата отметила, что здесь русские в Турции могут чувствовать себя "как дома", а она пережила "культурный шок". С местного базара путешественница сбежала, устав отвечать каждому продавцу, обращающемуся к ней по-русски.
Риелтор объяснил ей, что Махмутлар захватили русские. В итоге недовольная полька перебралась в другой район Аланьи, который показался ей "более турецким".
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