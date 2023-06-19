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Турист из РФ рассказал об отдыхе в Сочи с подробным расчётом расходов

1:42
Туризм

Житель России решил провести отпуск на протяжении семи дней в Сочи и рассказал о своих основных расходах. За это время он потратил 38 тыс. рублей на двоих. В своём Дзен-канале "ЯПлакалъ" россиянин поделился плюсами и минусами отдыха в российском городе, а также озвучил цены на различные вещи.

Турист из РФ рассказал об отдыхе в Сочи с подробным расчётом расходов
Фото: pixabay.com

Билеты на самолёт из Москвы в оба конца для двоих обошлись в 14 тыс. рублей. Проживание в отеле, который находится в двух минутах ходьбы от моря, составило 2 тыс. рублей за сутки. В номере были кондиционер, холодильник, туалет и душ.

Первым разочарованием для туриста стали цены на пляже. Обычный загарный крем стоил 550 рублей, в то время как в магазинах, находящихся вне берега моря, стоимость данного товара составляла 190 рублей.

"Были неприятно удивлены ценой шезлонга. Теперь на полдня взять нельзя. А на целый день-два шезлонга и зонт стоили 800 рублей. В прошлом году — 600 рублей", — вспоминает россиянин.

В столовой, расположенной в 100 метрах от моря, полноценный обед на двоих обошёлся в диапазоне от 500 до 800 рублей.

Вариантов экскурсий было много. Цены варьируются от 800 до 10 тыс. рублей.

Общая сумма расходов россиянина на перелёт и транспорт во время отпуска в Сочи составила 16 тыс. рублей, на еду в кафе и магазинах потрачено 8 тыс. рублей, а на проживание — 14 тыс. рублей.

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Об отдыхе в Сочи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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