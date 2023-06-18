Важные советы и предупреждения для туристов, планирующих провести отпуск в Турции, были озвучены посолом России в Анкаре Алексеем Ерховым.
В случае, если граждане РФ столкнутся с проблемами или окажутся в неприятной ситуации, рекомендуется обращаться за помощью в консульство. С сотрудниками организации можно связаться непосредственно или через администрацию отеля.
Туристы также должны соблюдать правила поведения и не нарушать законы страны. Ерхов предупредил о важности избегать конфликтные ситуации, поскольку они могут привести к задержанию и помещению в тюрьму, сообщает "Парламентская газета".
"Я всегда повторяю: в случае, если турист чувствует, что существует реальная опасность его жизни и здоровью, он должен первым делом не рассказывать об этом своим подписчикам, а незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, а также в наше Генеральное консульство", — сообщил Ерхов.
Туристам рекомендуется тщательно оценить своё здоровье перед поездкой в Турцию. Жаркий климат в стране может не подойти людям с хроническими заболеваниями или сердечными проблемами.
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