В Таиланде продолжается сезон дождей. Охвативший Андаманское море юго-западный муссон привёл к высоким волнам в 42 провинциях страны, также ливни ожидаются в Бангкоке и Паттайе. В связи с этим власти призвали туристов к осторожности, пишет "Турпром".
По прогнозу тайских синоптиков, такие погодные условия сохранятся в ближайшие дни. Умеренный ветер и волнение ожидаются в том числе в прибрежных районах и Сиамского залива. Высота волн в районах с грозами может превышать два метра. Туристам советуют избегать плавания в районах, подверженных грозам.
Отмечается, что проливные дожди и грозы, которые вероятны почти по всей территории страны, при этом сопровождаются жарой до 35 градусов.
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