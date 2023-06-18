Курорты Таиланда жёстко накрыло: туристов призвали к осторожности

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде продолжается сезон дождей. Охвативший Андаманское море юго-западный муссон привёл к высоким волнам в 42 провинциях страны, также ливни ожидаются в Бангкоке и Паттайе. В связи с этим власти призвали туристов к осторожности, пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

По прогнозу тайских синоптиков, такие погодные условия сохранятся в ближайшие дни. Умеренный ветер и волнение ожидаются в том числе в прибрежных районах и Сиамского залива. Высота волн в районах с грозами может превышать два метра. Туристам советуют избегать плавания в районах, подверженных грозам.

Отмечается, что проливные дожди и грозы, которые вероятны почти по всей территории страны, при этом сопровождаются жарой до 35 градусов.

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Сезон дождей или «не сезон» в Таиланде.