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Россиянин назвал пять самых распространённых способов обмана туристов в Таиланде

2:30
Туризм

На южных курортах Таиланда мошенников появилось довольно много. Однако туристы, которые решили отправиться в провинцию Пхукет, должны быть особенно бдительны. Об этом сообщил автор блога This is Thailand.

Россиянин назвал пять самых распространённых способов обмана туристов в Таиланде
Фото: https://static.news.ru/photo/6fe2a96e-9cbc-11ea-ae65-fa163e074e61_760.jpg

Первый способ обмана — это завышение цен. Гостям государства, которые разговаривают по-английски во время звонка, предлагают снять апартаменты за 15 тысяч бат (около 36 тысяч рублей) в месяц. Местные жители могут арендовать эту же квартиру за семь тысяч (около 17 тысяч рублей). Аналогичные методы применяются и в общественном транспорте. Иностранцы платят в два раза больше за проезд, чем местные.

Второй способ обмана туристов в Таиланде — депозит, который не возвращается. При аренде жилья хозяин требует залог в размере одного месяца проживания. Согласно договору, эти деньги должны вернуть гостю после окончания контракта.

"Начинаются придирки к состоянию жилья — тут царапина на стене появилась, тут грязно и так далее. Иногда в контракт вносится строка о том, что депозит возвращается в течение двух недель. В таком случае арендодатель имеет законное право тянуть до последнего, а не прочитавший внимательно договор арендатор остаётся без залога, так как ему уже надо улетать", — отметил блогер.

Третий способ — это воровство на пляже. Туристы спокойно уходят купаться и оставляют свои вещи под палящем солнцем. Тут появляются "ушлые граждане" и забирают ценности. Кроме того, некоторые воришки даже проникают в дома, чтобы украсть деньги, компьютер и украшения.

Также довольно часто встречаются мошенники, которые наживаются на аренде. Схема довольно простая: турист арендует автомобиль или мотоцикл и оставляет денежный залог. Однако после того как техника возвращается владельцам, внезапно обнаруживаются "серьёзные" повреждения.

"У клиента начинают требовать огромные суммы денег, превышающие затраты на ремонт раз в десять", — рассказал россиянин.

Пятый способ обмана — это мошенничество с арендой гидроциклов. Скрытые повреждения обнаруживают на днище, после чего начинается профессиональный прессинг клиента и его развод на деньги. Мошенники могут даже угрожать, чтобы запугать туриста.

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ПХУКЕТ, ТОП ПЛЯЖЕЙ. ТАИЛАНД 2023 (не Ката, Карон или Патонг).
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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