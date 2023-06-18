ТурПром: названы основные схемы мошенничества против туристов в Турции

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турцию накрыла новая волна мошенничества против туристов. Сейчас в основные схемы обмана вошла фейковая аренда автомобилей. Схема привычная: злоумышленники создают сайты, которые в точности повторяют дизайн оригинальных, а затем просят перевести предоплату на указанные реквизиты. На новую уловку мошенников попались более пяти тысяч туристов за 2023 год, сообщает "ТурПром".

Фото: freepik.com

Стоимость каршеринга довольно низкая, поэтому путешественники охотно платят. Однако их ждёт неприятный сюрприз по прибытии в Турцию: никакого автомобиля нет. Жертвами становятся в основном те туристы, которые приехали издалека, отметили эксперты.

"Мошенники — мастера по выдаче себя за людей и доверенные организации. С подозрением относитесь к предложениям и ценам, которые слишком хороши, чтобы быть правдой, и если они слишком низкие, спросите себя: "Почему?" — отметила управляющий директор UK Finance Economic Crime Кэти Воробец.

Однако сейчас сами турки начали бояться так называемого встречного мошенничества, которое активно развивается в Британии и Германии. Туристов в аэропортах поджидают юристы и предлагают им подать жалобу на испорченный отдых, чтобы вернуть часть денежных средств.

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