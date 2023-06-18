Турцию накрыла новая волна мошенничества против туристов. Сейчас в основные схемы обмана вошла фейковая аренда автомобилей. Схема привычная: злоумышленники создают сайты, которые в точности повторяют дизайн оригинальных, а затем просят перевести предоплату на указанные реквизиты. На новую уловку мошенников попались более пяти тысяч туристов за 2023 год, сообщает "ТурПром".
Стоимость каршеринга довольно низкая, поэтому путешественники охотно платят. Однако их ждёт неприятный сюрприз по прибытии в Турцию: никакого автомобиля нет. Жертвами становятся в основном те туристы, которые приехали издалека, отметили эксперты.
"Мошенники — мастера по выдаче себя за людей и доверенные организации. С подозрением относитесь к предложениям и ценам, которые слишком хороши, чтобы быть правдой, и если они слишком низкие, спросите себя: "Почему?" — отметила управляющий директор UK Finance Economic Crime Кэти Воробец.
Однако сейчас сами турки начали бояться так называемого встречного мошенничества, которое активно развивается в Британии и Германии. Туристов в аэропортах поджидают юристы и предлагают им подать жалобу на испорченный отдых, чтобы вернуть часть денежных средств.
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