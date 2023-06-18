"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист-блогер поделилась своим личным опытом поездки в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации на полуострове этим летом, пишет "Турпром".

Фото: Личный архив Александра Шторма

Она акцентировала внимание на том, что это её первая поездка, и сначала были сомнения в возможности хорошего отдыха там. Однако благоустройство и цены на все курортные необходимости в Крыму туристку полностью удовлетворили, как и безопасность.

По словам путешественницы, жильё в посёлке Новый свет — "домик на горе" со всеми удобствами — обошлось ей в две тысячи за сутки за двоих.

Пляж и набережная также "просто поразили" туристку. Лежаки под навесами стоят 100 рублей за час или 200 на весь день. Покататься на катере можно за 700 рублей.

Всё для пляжа можно купить на небольшом рынке по вполне приемлемым ценам. Транспорт в целом недорогой, в том числе и такси. Таксисты могут иногда сбросить и половину цены, если нет клиентов, добавила туристка.

Комплексная экскурсия в Ялту с осмотром трёх дворцов и замка "Ласточкино гнездо" обошлась по 1600 рублей с человека. Но за вход в некоторые места пришлось доплачивать.

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