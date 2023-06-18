Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Минобороны РФ рассказали о вручении миллиона рублей уничтожившему Leopard военному Кравцову
В Нижегородской области могли обитать Ветлугазавр, мамонты и бык Тур
Марков высказался о возвращении релокантов в Россию
Великолепные способы использования корок от цитрусовых в вашем саду
Политолог Блохин объяснил, почему Китай помогает России в противостоянии с Западом
В Кызыле жестоко убили молодую девушку, проходившую стажировку в аппарате сенатора Дины Оюн
ET: Россия одержала победу в большой игре с Западом — путь к Индийскому океану открыт
Ургант пошутил про социальный лифт: А как проходит ваша молодость?
Актриса Лянка Грыу сообщила, что в США отцы активнее участвуют в воспитании детей

"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации

1:16
Туризм

Турист-блогер поделилась своим личным опытом поездки в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации на полуострове этим летом, пишет "Турпром".

"Турпром": туристка съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и ситуации
Фото: Личный архив Александра Шторма

Она акцентировала внимание на том, что это её первая поездка, и сначала были сомнения в возможности хорошего отдыха там. Однако благоустройство и цены на все курортные необходимости в Крыму туристку полностью удовлетворили, как и безопасность.

По словам путешественницы, жильё в посёлке Новый свет — "домик на горе" со всеми удобствами — обошлось ей в две тысячи за сутки за двоих.

Пляж и набережная также "просто поразили" туристку. Лежаки под навесами стоят 100 рублей за час или 200 на весь день. Покататься на катере можно за 700 рублей.

Всё для пляжа можно купить на небольшом рынке по вполне приемлемым ценам. Транспорт в целом недорогой, в том числе и такси. Таксисты могут иногда сбросить и половину цены, если нет клиентов, добавила туристка.

Комплексная экскурсия в Ялту с осмотром трёх дворцов и замка "Ласточкино гнездо" обошлась по 1600 рублей с человека. Но за вход в некоторые места пришлось доплачивать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены в Крыму 2023 на ВСЁ. Я ОБАЛДЕЛА. Полные ПРИЛАВКИ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Польская туристка пожаловалась на засилье россиян в турецкой Аланье

После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".

Польская туристка осталась в "культурном шоке" от засилья россиян в турецкой Аланье
Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России
Названы четыре страны, где туристам из РФ нужно быть осторожными
Коронавирус не ушёл: о новой беде, которую принёс COVID-19, сообщил иммунолог
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Трагедия Шебекино: нужен новый железный занавес Дарья Асламова Между Кораном и Библией: как Грузия входила в состав России Сергей Лебедев "Восстание машин" – больше не фантазия Анастасия Жукова
МО РФ показало поражение Leopard 2A6 дроном-камикадзе
Цвет настроения синий: голубоглазые люди наиболее склонны к алкоголизму
"Цирк": немцев рассмешила попытка Шольца подать сигнал России
"Цирк": немцев рассмешила попытка Шольца подать сигнал России
Последние материалы
В Нижегородской области могли обитать Ветлугазавр, мамонты и бык Тур
Марков высказался о возвращении релокантов в Россию
Великолепные способы использования корок от цитрусовых в вашем саду
Политолог Блохин объяснил, почему Китай помогает России в противостоянии с Западом
В Кызыле жестоко убили молодую девушку, проходившую стажировку в аппарате сенатора Дины Оюн
ET: Россия одержала победу в большой игре с Западом — путь к Индийскому океану открыт
Ургант пошутил про социальный лифт: А как проходит ваша молодость?
Лавров: если НАТО не хочет заморозки конфликта на Украине, то пусть воюют
Актриса Лянка Грыу сообщила, что в США отцы активнее участвуют в воспитании детей
Леонков: истребитель F-16 не уйдёт от ракеты российской ПВО в зоне спецоперации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников