Путешественник из России, побывавший в Стамбуле, был поражён ценам в турецких кафе. По его словам, всё подорожало в несколько раз, пишет "Турпром".
Турист заявил, что цены в республике "отрываются от реальности", а она такова, что дешёвой Турции больше нет. Причём жалуются на дороговизну не только отдыхающие из России, но и богатые европейы.
Стоимость жизни и питания в стране достигла заоблачных значений, добавил россиянин. Он также задался вопросом о доступности туризма в Турции, отметив, что он стал теперь дорогим удовольствием.
Достаточно взглянуть на цены в кафе и ресторанах в Турции, чтобы понять серьёзность ситуации, заключил блогер на своём канале "Дзен".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.