"Турпром": туриста из России шокировали "оторванные от реальности" цены в Турции

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник из России, побывавший в Стамбуле, был поражён ценам в турецких кафе. По его словам, всё подорожало в несколько раз, пишет "Турпром".

Фото: freepik.com

Турист заявил, что цены в республике "отрываются от реальности", а она такова, что дешёвой Турции больше нет. Причём жалуются на дороговизну не только отдыхающие из России, но и богатые европейы.

Стоимость жизни и питания в стране достигла заоблачных значений, добавил россиянин. Он также задался вопросом о доступности туризма в Турции, отметив, что он стал теперь дорогим удовольствием.

Достаточно взглянуть на цены в кафе и ресторанах в Турции, чтобы понять серьёзность ситуации, заключил блогер на своём канале "Дзен".

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