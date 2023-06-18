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Туристка из РФ перечислила шесть странностей водителей в Турции, которые возмущают россиян

2:13
Туризм

В Турции, несмотря на хорошие дороги и практически полное отсутствие пробок, автомобилистам бывает довольно трудно. Туристка из РФ, ведущая свой Дзен-канал под названием "Одна в чужом городе", решила составить список из шести странностей турецких водителей, которые возмущают россиян.

Туристка из РФ перечислила шесть странностей водителей в Турции, которые возмущают россиян
Фото: pixabay. com

Игнорирование пешеходных переходов

Приходится активно искать пешеходные переходы. Турецкие водители не останавливаются и не пропускают людей, и даже сигналы светофора не всегда помогают.

Разговоры за рулём

Многие туристы видели, как водители автобусов, которые перевозят их из аэропорта в отель, заводят разговоры с гидами и активно обсуждают последние новости. Постоянная болтовня вызывает опасения и возмущение у большого числа россиян.

Пустое такси — не повод брать пассажира

В Турции, особенно в оживлённых городах, таких как Стамбул и Анталья, турецкие водители довольно самовольны. Таксист может легко проигнорировать потенциального клиента, даже если машина пуста. Обычно водители сначала задают потенциальному пассажиру вопросы о месте и цели поездки, выясняют, откуда он, и что делает в Турции. Затем принимают решение, хотят ли они ехать в его сторону.

Езда без прав и нарушение правил безопасной перевозки

Распространено безвольное получение водительских удостоверений и нарушение правил безопасности при перевозке. Чаще всего это относится к владельцам скутеров и мопедов, которым не очень важно иметь права.

Хаотичная парковка

Турецкие водители оставляют свои автомобили где пожелают: на тротуарах, проезжей части и т. д. Пешеходам приходится обходить эти припаркованные автомобили прямо по дорогам, а другим водителям остаётся мало места для манёвров, поскольку машины занимают половину улицы.

Езда на скутерах по тротуарам

Водители скутеров ведут себя крайне нагло: подают сигналы, проявляют хамство и требуют, чтобы пешеходы уступали дорогу. Это вызывает возмущение у российских туристов.

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Турция сейчас
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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