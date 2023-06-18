Россиянка в Египте предупредила о схеме обмана с проживанием туристов из РФ

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка сообщила в своём блоге о схеме обмана с проживанием стоимостью 3 500 евро в Египте. По её словам, египетская компания "разводит" иностранцев на деньги с помощью таймшера, причём никто не знает, как решить эту проблему, пишет "Турпром".

Один из отелей в Шарм-эль-Шейхе, анонсировал для россиян выгодные, на первый взгляд, условия таймшера на проживание у моря на три недели в году. Туристам предлагалось вступить в элитный клуб на роскошных условиях. Компания запросила а за пять лет использования недвижимости на побережье 321 тысячу рублей. Но предоплату в размере 30 процентов нужно было внести сразу.

Однако самое важное, как позже выяснилось, было прописано в договоре внизу мелким шрифтом. Среди скрытых условий значилось, что питание там не включено, а это значительные дополнительные расходы. Обманутые также обнаружили, что уборку помещений в размере примерно 400 евро в год нужно было оплачивать дополнительно.

В итоге получилось, что туристы отдали деньги только за проживание, "по сути, как в компаунде", уточнила блогер на своём канале в "Дзен".

Разочарованные в заманчивом предложении русские гадают теперь, где искать справедливость и как вернуть потраченные средства. Представительства компании в России, естественно, нет. А египетский менеджер ответил предсказуемо резко:

"Вы подписали контракт, вам всё нравилось, русские законы здесь не действуют, уезжайте, не тратьте время".

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