"Турпром": Испания стала туристическим раем для россиян, несмотря на запреты ЕС

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на введённые Евросоюзом санкции, граждане России находят способы отдохнуть на европейских курортах. Настоящим туристическим раем для россиян почти за полтора года после обострения конфликта на Украине стала Испания. Об этом пишет "Турпром".

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Отмечается, что от попыток вернуться в такие страны, как Франция, многие российские туристы отказались. Они обратили своё внимание на Испанию, которая популярным местом отдыха для россиян была и ранее.

Когда ЕС аннулировал соглашение об упрощении визового режима с Россией и повысил сумму визовых сборов, заметного влияния на то, чтобы отбить у россиян охоту отдыхать в Испании, не произошло. Соотечественники, в отсутствии прямых авиарейсов, стали пользоваться транзитом.

Туристы из РФ также находят возможность съездить и в другие страны Шенгенской зоны, например, Финляндию, Италию, Грецию, Венгрию и Германию.

Ранее сообщалось, что финский пограничник очень долго проверял документы и забыл поставить туристке из России штамп о выезде в паспорте.

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