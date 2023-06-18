Сбежавшие в Турцию россияне массово уезжают обратно и поливают её грязью

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, которые уехали в Турцию и строили планы на длительное проживание там, массово уезжают обратно в Россию и другие страны. Причины: землетрясение, сложности с получением вида на жительство и высокая инфляция. И многие вернувшиеся на родину поливают Турцию грязью. Об этом рассказал российский блогер, проживающий в Мерсине, Илья Брижак на своём YouTube-канале.

Фото: pixabay.com

Он отметил, что таких полно в комментариях, и задал вопрос, зачем они это делают.

"Вы захотели сбежать из России, вас здесь встретили накормили, объяснили правила проживания, приняли, дали ВНЖ. И если вы не смогли принять Турцию такой, какая она есть, найти себя в этой стране, то просто молча уезжайте и всё. Даже стоит поблагодарить за такую возможность. Зачем говорить, что здесь всё плохо и тем более оскорблять?" — возмутился автор канала.

По его словам, в Турции действительно много проблем, но осуждать её "понаехавшие" не имеют права. А могут только сделать выводы: нравится им здесь или нет. И если нравится, то остаться, а если нет — никто никого не держит, заключил Брижак.

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