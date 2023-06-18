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МК: житель Грузии раскрыл секрет, который сделает отдых для россиян сказочным

0:48
Туризм

В Грузии рады туристам из России и ждут их. А русофобские нападки отдельных персон — мнение меньшинства. Об этом рассказал житель Батуми в беседе с журналистом "МК".

МК: житель Грузии раскрыл секрет, который сделает отдых для россиян сказочным
Фото: sharknews.ru

Мужчина также поделился секретом, который, по его словам, сделает отдых в Грузии просто сказочным. Для этого путешественникам из РФ нужно выучить три слова: гамарджоба, что по-грузински означает "здравствуйте", мадлоба (спасибо) и сакартвелос гаумарджос (да здравствует Грузия!), заявил он.

В стране эти слова являются "паролем", с которым можно пройти везде и поторговаться на рынке, отметил собеседник издания. А если ещё и куплет "Сулико" спеть — сразу гражданство дать могут, пошутил грузин.

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ОТДЫХ В БАТУМИ 2023. БАТУМИ МАЙ-ИЮНЬ 2023
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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