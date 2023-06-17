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"Турпром": турист из России дал ценный совет, когда лучше посещать туалет в Турции

0:45
Туризм

В Стамбуле посещение туалета по транспортной карте лучше всего планировать таким образом, чтобы оно пришлось на начало поездки или было после конечной точки маршрута. Иначе потеряется скидка на проезд.

Такой ценный совет дал в своём блоге турист из России тем, кто собирается отправиться в Турцию и пользоваться местной картой. Об этом пишет "Турпром".

Автор статьи пояснил, что в Стамбуле можно посещать санузел по карте за символическую цену — 1 лиру. Но нужно учитывать, что при этом обнуляется список поездок, и на следующий участок пути скидка уже не предоставляется.

Ранее турист из России пообедал в турецкой столовой и сделал два замечания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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