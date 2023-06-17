Как обезопасить себя во время нападения акулы: бить в морду или по жабрам

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Произошедшая 8 июня страшная трагедия в Египте ужасает. Российского туриста заживо съела акула возле одного из популярных пляжей Хургады. Видео, снятое очевидцами, потрясло весь мир. Многие считают, что подобные случаи будут продолжаться до тех пор, пока все пляжи не огородят сетками от хищников. Но как тогда катерам, кораблям и яхтам отплывать от берега?

Специалисты дали несколько рекомендаций туристам, которые повстречали в воде акулу:

"Не делать резких движений, постараться спокойно выплыть на берег. Если всё же нападения не избежать, цельтесь ударом в морду, глаза или по жабрам. Существует также браслет-отпугиватель акул, издающий ультразвуковые сигналы".

Мнение о том, что порезы или другие свежие раны могут привлекать акул, являются весьма спорными, так как они в прямом смысле являются каплей в море для хищника. Но от вечерних и ночных купаний специалисты рекомендуют отказаться, как и от пребывания в мутной воде, которая привлекает акул. Кроме того, в одиночку заплыв лучше не совершать, а не мелководье рекомендуется не расслабляться и смотреть по сторонам.

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