Россияне из-за резкого сокращения направлений для отдыха всё чаще обращают внимание не Грузию. Однако не все местные жители ждут туристов из России с распростёртыми объятиями. Как на самом деле относятся в стране Святого Георгия к российским туристам, выяснила спецкор "МК".
Журналист поговорила про русофобию с жителем Батуми Гочей, который попросил не судить о всём народе по иудам, продавшимся США и Евросоюзу. Он также посоветовал запомнить три слова: "гамарджоба" (здравствуйте), "мадлоба" (спасибо) и "сакартвелос гаумарджос" (да здравствует Грузия!), с которыми как с паролем можно пройти везде.
Хозяйка квартиры Кэтэвани заявила, что у неё уже больше года живут русские из Санкт-Петербурга. И чувствуют себя как дома. По её словам, все очень хорошо к ним относятся. Но профессиональные провокаторы, которые есть везде, могут оскорбить человека любой национальности.
Другой собеседник корреспондента Нодар заявил, что для грузин все, кто ступил к ним на порог, находятся под их защитой. А уезжающих не отпускают домой без подарков.
Организатор туров Манана также заверила, что беспокоиться о безопасности не стоит. И не нужно обращать внимание на русофобские надписи, которых на стенах домов немало.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.