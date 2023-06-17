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МК: жители Грузии рассказали, действительно ли они не ждут русских туристов

1:25
Туризм

Россияне из-за резкого сокращения направлений для отдыха всё чаще обращают внимание не Грузию. Однако не все местные жители ждут туристов из России с распростёртыми объятиями. Как на самом деле относятся в стране Святого Георгия к российским туристам, выяснила спецкор "МК".

МК: жители Грузии рассказали, действительно ли они не ждут русских туристов
Фото: sharknews.ru

Журналист поговорила про русофобию с жителем Батуми Гочей, который попросил не судить о всём народе по иудам, продавшимся США и Евросоюзу. Он также посоветовал запомнить три слова: "гамарджоба" (здравствуйте), "мадлоба" (спасибо) и "сакартвелос гаумарджос" (да здравствует Грузия!), с которыми как с паролем можно пройти везде.

Хозяйка квартиры Кэтэвани заявила, что у неё уже больше года живут русские из Санкт-Петербурга. И чувствуют себя как дома. По её словам, все очень хорошо к ним относятся. Но профессиональные провокаторы, которые есть везде, могут оскорбить человека любой национальности.

Другой собеседник корреспондента Нодар заявил, что для грузин все, кто ступил к ним на порог, находятся под их защитой. А уезжающих не отпускают домой без подарков.

Организатор туров Манана также заверила, что беспокоиться о безопасности не стоит. И не нужно обращать внимание на русофобские надписи, которых на стенах домов немало.

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Все о том что случилось с нами ГРУЗИЯ/ Грузия 2023
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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