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Противостояние американца и русского туриста на Пхукете закончилось неожиданно

0:58
Туризм

На курортном острове Пхукет в Таиланде после вмешательства полиции весьма неожиданно закончилось противостояние туриста из России и американца. Об этом пишет "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.

Противостояние американца и русского туриста на Пхукете закончилось неожиданно
Фото: pixabay.com

Сообщается, что русский и американец проживали по соседству в одном жилом комплексе. В четверг россиянин вызвал полицию, так как ему надоело терпеть хамское отношение соседа.

По его словам, гражданин США ежедневно целился ему в глаза лазерной указкой, грубо общался, мешал спокойно отдыхать громкой музыкой и провоцировал драки.

Полицейский выступил в качестве дипломата и попытался уладить конфликт, уговорив мужчин пойти на мировое соглашение.

В результате американский турист признался во всех известных случаях неправильного поведения и принёс свои извинения гражданину РФ. Стороны пожали друг другу руки и даже обнялись в знак примирения.

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Пхукет. Таиланд. Я в ШОКЕ. Жизнь и отдых. Обзор: цены, еда, экскурсии, достопримечательности.
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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