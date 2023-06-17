Противостояние американца и русского туриста на Пхукете закончилось неожиданно

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курортном острове Пхукет в Таиланде после вмешательства полиции весьма неожиданно закончилось противостояние туриста из России и американца. Об этом пишет "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.

Фото: pixabay.com

Сообщается, что русский и американец проживали по соседству в одном жилом комплексе. В четверг россиянин вызвал полицию, так как ему надоело терпеть хамское отношение соседа.

По его словам, гражданин США ежедневно целился ему в глаза лазерной указкой, грубо общался, мешал спокойно отдыхать громкой музыкой и провоцировал драки.

Полицейский выступил в качестве дипломата и попытался уладить конфликт, уговорив мужчин пойти на мировое соглашение.

В результате американский турист признался во всех известных случаях неправильного поведения и принёс свои извинения гражданину РФ. Стороны пожали друг другу руки и даже обнялись в знак примирения.

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