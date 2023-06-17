"Турпром": туристам из РФ назвали две страны, где отдых дешевле Турции

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты АТОР сравнили цены на отдых в Турции и на других популярных у россиян направлениях и назвали две страны, где можно отдохнуть дешевле. Об этом пишет "Турпром".

Фото: puttur.ru

Аналитики отметили, что средний чек на Турцию составляет 183 тысячи рублей. При этом средний чек тура в Египет чуть дешевле турецкого — 176 тысяч.

Ещё дешевле, чем и Турция и Египет, выходят туры в ОАЭ. Там в среднем можно отдохнуть за 144 тысячи рублей. Дороже, хотя и не намного, Таиланд — 195 тысяч.

В Эмиратах и Таиланде разница идёт скорее в сторону "упрощения" услуг. Туристы массово ищут "всё включено", но в итоге выбирают туры с полупансионом или даже на "завтраках", пояснили эксперты.

Ранее стало известно, как туристов из России массово обманывают в Турции с особым цинизмом.

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