"Турпром": туристы из РФ чаще всего ищут туры в Турцию, но выбирают другие страны

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты Аналитической службы АТОР выявили странную "аномалию". Россияне реже покупают туры за границу, хотя ищут их чаще. В точности наоборот обстоят дела с внутренним туризмом. Об этом пишет "Турпром".

Фото: pixabay. com

Аналитики проанализировали результаты поисковых запросов в розничных агрегаторах туров и реальные покупки. Оказалось, что в первую очередь большинство туристов из России ищут Турцию, на долю которой приходится 57 процентов запросов. Но затем клиенты выбирают другие направления, такие как Египет и ОАЭ.

Доля Турции резко падает, когда речь идёт о реальных продажах, хотя и остаётся самой большой — туры туда купили всего 42 процента от общего объёма, отметили эксперты.

Ранее Pravda.Ru писала, как россиян обманывают на курортах Турции с особым цинизмом.

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