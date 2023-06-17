"Турпром": российский турист пожил в Польше и был поражён одной черте поляков

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России, который пожил в Польше и успел повидать всякого, рассказал об одной черте поляков, которая его очень сильно удивила. Об этом пишет "Турпром".

Фото: ©RT

По словам путешественника, местные жители весьма трепетно относятся к своим старикам. Им даже в общественном транспорте уступают место всегда. Российского туриста это поразило.

Также он наблюдал сцены, которые в реальной жизни казались ему редкостью, но часто встречались в фильмах: молодые люди помогали старикам переходить дорогу, работники магазинов доносили пенсионерам продукты до их машин. Такие добрые поступки в Польше считаются нормой, добавил блогер.

Турист также подчеркнул, что, наряду с таким важным качеством, в поляках уживается и грубость, которую он замечал иногда среди местного населения, и негативное отношение к русским.

Ранее россиянин пожил в Польше и рассказал, почему никогда не женился бы на польке.

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