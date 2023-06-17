"Турпром": туристам посоветовали не носить брюки с широкими штанинами в самолёте

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

На время перелёта стоит отказаться, помимо шорт, шлёпанцев и носков, от ещё одного предмета одежды. Стюардесса из Британии Кёрстин рекомендовала не носить в самолёте брюки с широкими штанинами, пишет "Турпром".

Фото: pixabay. com

По словам бортпроводницы, широкие штаны в салоне воздушного судна повышают вероятность антисанитарии. Одними из самых грязных мест считаются полы аэропортов и самолётов, поэтому лучше избегать контакта с ними.

Предпочтение стоит отдать брюкам с эластичным или плотно прилегающим низом — так одежда не будет соприкасаться с полом ни в салоне, ни в туалете, отметила стюардесса.

Другие члены экипажа также рекомендуют избегать контакта с полами любой ценой.

Ранее бортпроводник назвал самую частую просьбу пассажиров самолётов.

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