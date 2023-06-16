Россиянку обокрали в пятизвёздочном отеле Турции: "Здесь такое частенько бывает"

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка решила отправиться в турецкий город Сиде и разместилась в пятизвёздочном отеле на побережье Средиземного моря. Женщина оценила территорию, шведский стол и анимационную программу. Однако некоторые вещи её смутили.

Фото: freepik.com

Во-первых, пляж оказался слишком маленьким для такого количества отдыхающих: шезлонги расставлены в 20 сантиметрах друг от друга.

Во-вторых, сотрудники отеля были приветливы только с немцами, русских просто не замечали.

"Я сотый раз отдыхаю в Турции и первый раз столкнулась с таким пренебрежительным отношением персонала. Скорее всего, такая установка поступила от руководства отеля. Но всё это можно спокойно пережить. Большая неприятность в другом", — отметила женщина.

В Турции возникают сложности с оплатой при помощи банковских карт, поэтому туристка взяла с собой наличные деньги, которые положила в сейф в номере. Однако путешественнице не понадобилась крупная сумма, и деньги весь отдых пролежали в "надёжном" месте. Перед отъездом россиянка обнаружила, что в конверте не хватает приличной суммы.

"Причём евро оставили, а доллары нет. Обратилась сразу к отельному гиду, но он странно отреагировал и сказал: "Никто ничего не найдёт, это, к сожалению, частенько в Турции происходит, особенно когда туристы приезжают с наличкой", — рассказала россиянка.

Затем женщина обратилась в отдел по работе с клиентами, после чего подключилась служба безопасности. Сняли показания с сейфа: кто, когда и сколько раз открывал его. Выяснилось, что кроме самой туристки и уборщиц в номер никто не заходил.

"Стали всматриваться в меня: обманываю я или нет. И вообще, как докажешь, сколько денег я туда клала и клала ли вообще? Кстати видеокамер у них на этажах нет. Факт остаётся фактом. Часть денег исчезла. Большая сумма. Мало того, что путёвки в Турцию в два раза стали дороже, ещё и такую же сумму у меня украли. Недельный отдых в этом отеле обошёлся мне в 200 тысяч", — заявила путешественница.

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