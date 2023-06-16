МК: россиян на курортах Турции обманывают с особым цинизмом

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

У мошенников из Турции, специализирующихся на туристах, этим летом "сезонное" обострение проходит с особым размахом. И особенно циничны они в отношении россиян, о чём сами предупреждают на популярных курортах. Об этом пишет "МК".

Издание отмечает, что турецкие правоохранители напоминают отпускникам о необходимости повышенной бдительности. Причём о росте числа мошенничеств в отношении россиян они заговорили ещё весной.

Сообщалось, что из Россию в Анталью только за один день 14 июня прилетели три не связанные никак друг с другом российские семьи. Но уже в аэропорту они осознали, что приехали в никуда. Все они попались на удочку мошенника с сайта бронирования жилья.

Обманывают россиян и в Египте. На тамошних курортах в "русских" отелях торгуют таймшерами, предлагая аренду роскошной недвижимости в Италии и Испании. Это не новая афёра, а на Западе даже реальный турпродукт, но россиянину в условиях санкций это всё равно что спустить деньги в унитаз, заключил автор статьи.

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